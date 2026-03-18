Pertamina Patra Niaga Pastikan Kesiapan Distribusi Energi di Jabar

jpnn.com - Pertamina Patra Niaga bersama para stakeholder meninjau langsung kesiapan fasilitas distribusi energi serta memastikan operasional penyaluran BBM dan LPG berjalan dengan baik untuk melayani kebutuhan masyarakat di Bandung Raya selama periode mudik Lebaran.

Hadir Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Investasi dan Ekonomi Muhammad Mahmud Azhar Lubis, Anggota Komite BPH Migas sekaligus Ketua Tim Posko Nasional Sektor ESDM Erika Retnowati, serta Anggota Dewan Energi Nasional Unggul Priyanto.

Kemudian ada juga Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, Direktur Optimasi Hilir & Distribusi Hari Purnomo, jajaran komisaris, yaitu Ardhy N. Mokobombang, Prabunindya Revta Revolusi, dan Wanti Waranei F. Mamahit, Executive General Manager Regional JBB Freddy Anwar, serta jajaran managemen Pertamina Patra Niaga Regional JBB.

Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan, peninjauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan layanan energi bagi masyarakat tetap terjaga selama Ramadan dan Idulfitri.

“Dengan kesiapan dari Pertamina Patra Niaga, kami yakin sampai dengan puncak mudik dan arus balik ketersediaan BBM insyaallah akan aman. Ini merupakan bagian bagaimana kami memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam rangka penyediaan energi,” ujar Yuliot dalam keterangannya dikutip pada Rabu (18/3).

Yuliot juga mengapresiasi Pertamina Patra Niaga dan pihak terkait yang telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan layanan energi bagi masyarakat tetap terjaga selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga terus memastikan kesiapan distribusi energi melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama periode mudik.

"Untuk mengantisipasi Ramadan dan Idulfitri, Satgas telah kami aktifkan sejak 9 Maret dan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Dalam situasi apa pun kami akan merespons untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG ada di masyarakat,” kata Taufik.