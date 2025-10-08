Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketersediaan Pertalite & Pertamax di Timika

jpnn.com, TIMIKA - Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan kapal pengangkut Pertalite dan Pertamax sudah masuk ke Terminal BBM Timika.

Selain untuk menjaga stok, hal ini untuk menjamin ketersediaan pasokan Pertalite dan Pertamax di Timika.

"Kondisi stok berangsur membaik, kami juga lakukan tambahan pasokan ke SPBU," ujar Area Manager Communication Relations & CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebih sesuai kebutuhan," imbuhnya.

Saat ini, pasokan BBM jenis gasoline yakni Pertalite dan Pertamax ke SPBU sudah dilakukan penambahan, total 180 Kilo Liter (KL) atau 30% lebih banyak perharinya dibandingkan pasokan normalnya.

"Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk Pemerintah Daerah serta instansi terkait untuk membantu percepatan proses distribusi ke SPBU. Masyarakat tidak perlu panik, kami, dalam beberapa hari ke depan akan terus jaga suplai dari kapal dan pasokan ke SPBU untuk layani masyarakat," tutur Ispiani.

Jika masyarakat membutuhkan informasi atau memiliki laporan terkait adanya antrian di SPBU, bisa mengubungi Pertamina Call Center 135.(chi/jpnn)