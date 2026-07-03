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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Perkuat Keandalan Distribusi Energi dan Penerapan HSSE

Jumat, 10 Juli 2026 – 00:28 WIB
Pertamina Patra Niaga Perkuat Keandalan Distribusi Energi dan Penerapan HSSE - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga JBB perkuat keandalan distribusi energi dan penerapan HSSE. Foto dokumentasi Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) terus memperkuat keandalan distribusi energi melalui optimalisasi infrastruktur dan penerapan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) secara konsisten.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, ke Integrated Terminal (IT) Jakarta dan Rest Area KM 57A Tol Jakarta–Cikampek pada Rabu (8/7).

"Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur distribusi energi, mulai dari proses penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran energi kepada masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya," kata Mochamad Iriawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/7).

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Dalam agenda tersebut, Mochamad Iriawan didampingi Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jaffee Arizon Suardin, Direktur Optimasi Hilir & Distribusi PT Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo, serta Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB Freddy Anwar beserta jajaran manajemen.

Iriawan menegaskan bahwa keandalan distribusi energi harus berjalan seiring dengan budaya keselamatan kerja.

“Keandalan distribusi energi merupakan tanggung jawab yang harus dijaga bersama. Karena itu, penerapan HSSE harus menjadi budaya dalam setiap aktivitas operasional,” ujarnya.

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Dia mengatakan disiplin dalam menjalankan prosedur keselamatan dan pengelolaan risiko menjadi kunci agar Pertamina dapat terus menghadirkan layanan energi yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Optimasi Hilir & Distribusi PT Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo mengatakan bahwa keberhasilan distribusi energi tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan konsistensi penerapan standar HSSE.

Pertamina Patra Niaga JBB perkuat keandalan distribusi energi dan penerapan HSSE. Simak selengkapnya di sini

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TAGS   Pertamina Patra Niaga   distribusi energi  HSSE  distribusi 
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