Pertamina Patra Niaga Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Lewat Program CSR di Jabar

jpnn.com, JAWA BARAT - PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, lingkungan, dan isu sosial.

Komitmen ini ditunjukkan lewat kunjungan Komisaris dan Direksi Pertamina Patra Niaga ke dua program CSR di Jawa Barat, yakni Program Ngabedahkeun Walahar di Cikampek dan Program Lentera Jiwa di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (7/7).

Komisaris Pertamina Patra Niaga, Tina Talisa mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan untuk melihat langsung perkembangan program CSR yang dijalankan bersama masyarakat, local heroes, pemerintah desa, komunitas, dan pelaku UMKM.

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“Program CSR Pertamina Patra Niaga bukan hanya hadir sebagai bentuk dukungan, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan yang tumbuh bersama masyarakat. Dengan kolaborasi bersama local heroes, pemerintah desa, komunitas, dan pelaku UMKM, diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas,” ujar Tina.

Sementara itu, Komisaris Independen Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra Aghnia menyampaikan program CSR ini menunjukkan bagaimana potensi lokal dapat diolah menjadi manfaat bagi masyarakat.

“Di Walahar kami melihat bagaimana waste dimanfaatkan dengan baik. Harapannya, inovasi seperti ini bisa terus berjalan dan manfaatnya semakin luas bagi warga sekitar,” kata Siti.

Kedua program CSR ini turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).(chi/jpnn)