Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Pertamina Patra Niaga Pulihkan Lahan Bekas Tambang & Perkuat Ekonomi Masyarakat

Senin, 02 Maret 2026 – 11:46 WIB
Pertamina Patra Niaga Pulihkan Lahan Bekas Tambang & Perkuat Ekonomi Masyarakat - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga melalui unit Aviation Fuel Terminal (AFT) Sultan Mahmud Badaruddin II menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai upaya pemulihan sosial dan lingkungan di Kelurahan Talang Jambe dan Talang Betutu, Palembang. Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melalui unit Aviation Fuel Terminal (AFT) Sultan Mahmud Badaruddin II menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagai upaya pemulihan sosial dan lingkungan di Kelurahan Talang Jambe dan Talang Betutu, Palembang.

Sejak 1970-an, kawasan tersebut menjadi lokasi pengambilan tanah liat yang menyisakan sekitar 105 hektare lahan bekas galian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun mengatakan kondisi ini memicu penumpukan sampah, banjir, hingga potensi longsor yang berdampak pada keamanan ruang hidup masyarakat.

Baca Juga:

Melalui pendekatan TJSL yang terintegrasi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mendorong transformasi kawasan tersebut menjadi ruang yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Program ini dirancang dengan empat fokus utama yang diwujudkan melalui subprogram Permata, Pesona, Perkasa, dan Pelangi.

Inisiatif ini sekaligus menjadi program andalan dalam penilaian PROPER Emas Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mencapai kinerja lingkungan dan sosial yang unggul serta berkelanjutan.

Baca Juga:

Melalui program Permata, sebanyak 0,42 hektare lahan bekas galian dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan Keramba Jaring Apung bertenaga surya.

Dampaknya, pendapatan pengrajin batu bata meningkat 25% dan pendapatan Kelompok Wanita Tani naik hingga 133%.

Pertamina Patra Niaga berharap kawasan bekas galian maupun wilayah operasional lainnya dapat bertransformasi menjadi ruang yang produktif, aman & berkelanjutan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  Pertamina  TJSL  pemulihan lahan bekas tambang  lahan bekas tambang 
BERITA PERTAMINA PATRA NIAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp