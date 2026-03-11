Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Raih 3 Penghargaan di Ajang Anugerah BUMN 2026

Rabu, 11 Maret 2026 – 12:31 WIB
Pertamina Patra Niaga Raih 3 Penghargaan di Ajang Anugerah BUMN 2026 - JPNN.COM
PT Pertamina Patra Niaga meraih tiga penghargaan dalam ajang 15th Anugerah BUMN 2026. Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga meraih tiga penghargaan dalam ajang 15th Anugerah BUMN 2026, yang digelar oleh BUMN Track di Jakarta, pada Selasa (10/3).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan BUMN dan para CEO yang berkiprah bagi pertumbuhan bisnis berkelanjutan, serta berkomitmen dalam menjalankan transformasi perusahaan.

Dalam ajang tersebut, Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Downstream PT Pertamina berhasil meraih tiga penghargaan yaitu penghargaan Best CEO Driving Execution yang diterima langsung oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Baca Juga:

Kemudian, penghargaan Transformasi Organisasi Perusahaan Terbaik dan ESG (Environmental, Social, and Governance) Perusahaan Terbaik yang diterima langsung oleh Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun.

Mars Ega Legowo Putra menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi atas langkah transformasi yang terus dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat organisasi serta implementasi prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnis untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

“Penghargaan ini menjadi apresiasi dan motivasi atas transformasi yang terus kami jalankan di Pertamina Patra Niaga, baik dalam penguatan organisasi maupun dalam penerapan prinsip ESG yang terintegrasi dengan operasional bisnis perusahaan,” ujar Mars Ega.

Pertamina Patra Niaga memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi dan pemasaran energi nasional berjalan andal sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Capaian tersebut menjadi motivasi atas langkah transformasi yang terus dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat organisasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  Penghargaan  Anugerah BUMN 
BERITA PERTAMINA PATRA NIAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp