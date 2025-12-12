Pertamina Patra Niaga Raih 5 Penghargaan di Marketeers Digital Marketing Heroes 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga meraih lima penghargaan pada ajang Marketeers Digital Marketing Heroes (MDMH) 2025, yang diumumkan dalam rangkaian MarkPlus Conference 2026 di The Ritz-Carlton Jakarta, pada Kamis (11/12).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran, pengalaman pelanggan, serta digitalisasi layanan.

Lima penghargaan yang diraih Pertamina Patra Niaga meliputi kategori “In App Marketing Campaign Heroes”untuk program E-Voucher MyPertamina, “Most Effective Use of Analytics/Data Driven Marketing Heroes” untuk inisiatif Improvement of Channel Digitalization, serta “Multichannel Community Marketing Heroes” untuk produk Bright Gas. Tidak hanya itu, aplikasi MyPertamina juga dinobatkan sebagai “Most Effective Digital Channel Heroes”, dan produk Pertamax Turbo meraih penghargaan “Ambassador Content Marketing Heroes”.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengapresiasi komitmen perusahaan untuk terus memperkuat kualitas layanan digital, khususnya dalam peningkatan customer journey MyPertamina.

“Pencapaian ini semakin mengukuhkan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan layanan berkualitas melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Kami akan terus memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas layanan digital, dan memastikan bahwa setiap inisiatif yang kami jalankan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Roberth.

Dengan raihan ini, Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi digital, meningkatkan layanan berbasis teknologi, serta menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih mudah, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.(chi/jpnn)