Pertamina Patra Niaga Raih Digital Innovation Awards 2026

Minggu, 24 Mei 2026 – 09:31 WIB
Gedung PT Pertamina Patra Niaga. Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, JAKARTA - MyPertamina meraih penghargaan Digital Innovation in Business Transformation untuk kategori Excellence in National Energy Digital Ecosystem Transformation, dalam ajang Digital Innovation Awards (DIA) 2026 – 3rd Annual Digital Innovation Awards.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Transformasi, Digitalisasi dan Sustainability Pertamina Patra Niaga, Tenny Elfrida, dan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

MyPertamina menerima penghargaan tersebut atas keberhasilannya dalam mentransformasi layanan energi nasional melalui inovasi digital terintegrasi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things (IoT).

Transformasi ini menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Downstream dalam memperkuat layanan energi yang lebih modern, efisien, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tenny Elfrida, menyampaikan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap perjalanan transformasi digital layanan energi yang terus dikembangkan Pertamina Patra Niaga.

“Tentu kami bersyukur dan bangga. Penghargaan ini jadi penyemangat bagi Pertamina Patra Niaga untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui digitalisasi, supaya layanan energi bisa semakin mudah, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Tenny.

Tenny menambahkan, melalui MyPertamina, Pertamina Patra Niaga terus mengembangkan berbagai inovasi layanan digital, mulai dari implementasi Program Subsidi Tepat, digitalisasi transaksi cashless nasional, pengembangan super-app energi, hingga integrasi data operasional secara end-to-end.

Berbagai inisiatif tersebut diharapkan bisa memperkuat tata kelola distribusi energi sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan.

