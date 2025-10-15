Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan dari INACA

Rabu, 15 Oktober 2025 – 22:17 WIB
Pertamina Patra Niaga menerima penghargaan The Most Outstanding Efforts and Commitment to Indonesia’s Aviation Excellence dari Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menerima penghargaan The Most Outstanding Efforts and Commitment to Indonesia’s Aviation Excellence dari Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Apresiasi ini diberikan dalam acara Syukuran HUT ke-55 INACA yang diterima oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Alimuddin Baso, pada Rabu (15/10).

“Kami ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang diberikan oleh INACA pada momentum HUT ke-55 ini. Penghargaan ini menjadi wujud apresiasi atas komitmen Pertamina Patra Niaga dalam melayani industri penerbangan, serta menegaskan pentingnya sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pelanggan,” ujar Alimuddin.

Alimuddin menegaskan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk terus memperkuat layanan dan menghadirkan inovasi dalam mendukung transformasi energi yang lebih bersih di sektor penerbangan.

“Kami berkomitmen untuk memastikan layanan energi yang berkelanjutan melalui penyediaan Avtur hingga ke pelosok negeri, tidak hanya di bandara utama tetapi juga di bandara perintis. Saat ini Pertamina Patra Niaga mengoperasikan 72 Aviation Fuel Terminal (AFT) yang berperan penting dalam mendukung konektivitas dan menggerakkan perekonomian daerah,” tambahnya.

Dalam mendukung transisi energi, Pertamina Group juga tengah mengembangkan Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF), bahan bakar ramah lingkungan yang dihasilkan dari minyak jelantah.

“Melalui inovasi Pertamina SAF, Pertamina mendorong komitmen global terhadap pengembangan bahan bakar aviasi berkelanjutan. Pertamina Patra Niaga menjadi bagian penting dalam ekosistem tersebut, mulai dari penyediaan bahan baku hingga menjadi pemasar kepada maskapai penerbangan,” jelas Alimuddin.

Pengembangan dan penerapan Pertamina SAF ke depan akan menjadi langkah nyata Pertamina Patra Niaga dalam mendukung transisi energi di sektor penerbangan, sekaligus mempercepat pencapaian target Indonesia Net Zero Emission 2060.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

