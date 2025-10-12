Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Technology Excellence Awards 2025

Minggu, 12 Oktober 2025 – 03:12 WIB
Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Technology Excellence Awards 2025
PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan Indonesia Technology Excellence Awards (ITEA) 2025 untuk kategori Artificial Intelligence (AI) in Oil & Gas Industry. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan Indonesia Technology Excellence Awards (ITEA) 2025 untuk kategori Artificial Intelligence (AI) in Oil & Gas Industry, yang digelar oleh The Asian Business Review di Jakarta pada Kamis (9/10).

Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pertamina Patra Niaga mengembangkan inovasi digital “Transforming Subsidized Energy Distribution Through Smart Use of Artificial Intelligence” melalui Program Subsidi Tepat.

Program ini memanfaatkan teknologi Generative AI (Gen-AI) untuk mendukung transformasi digital dalam penyaluran energi bersubsidi di seluruh Indonesia.



Sejak diterapkan pada Agustus 2024, sistem Subsidi Tepat berbasis AI telah mengotomasi proses verifikasi data diri dan kendaraan pengguna, mempercepat validasi transaksi, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso menjelaskan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat transformasi digital di sektor energi.

Menurut Harsono, penyaluran energi hingga ke seluruh pelosok negeri merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam mewujudkan energi yang berkeadilan.



Selain itu, melalui inovasi digital seperti Program Subsidi Tepat, perusahaan berupaya memastikan penyaluran BBM subsidi lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

“Kami percaya, energi bersubsidi yang tersalurkan dengan tepat akan memberi dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Inovasi digital seperti Program Subsidi Tepat bukan sekadar soal teknologi, tapi tentang bagaimana kami memastikan manfaat energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar berhak dan tepat sasaran,” ujar Harsono.

PT Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih penghargaan.

PT Pertamina Patra Niaga  Pertamina Patra Niaga   Penghargaan  Pertamina 
