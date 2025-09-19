Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan di Hari Jadi Kabupaten Karawang

Jumat, 19 September 2025 – 19:04 WIB
Program kepedulian masyarakat berkelanjutan yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Fuel Terminal (FT) Cikampek meraih penghargaan seiring Hari Jadi kabupaten Karawang ke-329. Foto dok. Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Program kepedulian masyarakat berkelanjutan yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui Fuel Terminal (FT) Cikampek meraih penghargaan seiring Hari Jadi kabupaten Karawang ke-329.

Penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) itu diserahkan pada saat soft opening RSUD Rengasdengklok.

"Kami berharap terus dapat menghadirkan manfaat nyata dan dampak jangka panjang bagi masyarakat," kata FT Manager Cikampek Muhammad Andika Gunawan, Jumat (19/9).

Dalam acara ini telah hadir pimpinan instansi di Kabupaten Karawang, perusahaan penerima penghargaan serta masyarakat sekitar.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh kepada FT Manager Cikampek, Muhammad Andika Gunawan.

"Ini membuktikan program berkelanjutan yang kami lakukan bukanlah sekadar inisiasi tetapi juga sebagai komitmen serta bukti nyata," ujarnya.

Dia melanjutkan, bagi Pertamina keberlanjutan bukan sekadar konsep, tetapi komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria menegaskan kegiatan ini merupakan sebuah bentuk komitmen Pertamina dalam upaya program berkelanjutan untuk membantu masyarakat Desa Dawuan Barat. 

Pertamina Patra Niaga regional JBB meraih penghargaan Hari Jadi kabupaten Karawang ke-329.

