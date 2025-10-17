Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan ESG Now Awards 2025

Jumat, 17 Oktober 2025 – 10:30 WIB
Pertamina Patra Niaga menerima penghargaan Eco Innovator Award dalam ajang ESG Now Awards 2025. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menerima penghargaan Eco Innovator Award dalam ajang ESG Now Awards 2025, yang digelar oleh Republika pada Kamis (16/10).

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan komunitas yang telah menjalankan keberlanjutan secara konsisten dan berdampak positif bagi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Apresiasi kepada Pertamina Patra Niaga diberikan melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB) Walahar di Kabupaten Karawang yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi energi terbarukan berbasis masyarakat, serta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan Program DEB menjadi wujud nyata implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga.

“Bagi Pertamina Pertamina Patra Niaga, ESG bukan lagi sekadar konsep, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya perusahaan. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat kontribusi dalam mendorong penerapan ESG di Indonesia,” ujar Roberth.

Roberth menambahkan, melalui kolaborasi dengan masyarakat, Pertamina Patra Niaga berupaya memastikan setiap inisiatif mampu memberi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan.

Penerima manfaat atau Local Hero Program DEB, Enjang Ramdani (Kang Ubet), turut hadir menerima penghargaan tersebut. Ia menuturkan bahwa kehadiran Program DEB membawa perubahan besar bagi desanya.

