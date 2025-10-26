Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Subroto 2025

Minggu, 26 Oktober 2025 – 03:26 WIB
Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Subroto 2025
Pertamina Patra Niaga menghadirkan pengalaman baru yang lebih nyaman di SPBU Pertamina Signature 31.122.04 Pondok Indah. Foto dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga dinobatkan sebagai Badan Usaha Niaga BBM Terbaik, untuk Bidang Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Terbaik, atas konsistensinya memastikan distribusi energi hingga pelosok negeri, dalam ajang Penghargaan Subroto 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, pada malam penganugerahan di Jakarta, Jumat (24/10).

Acara ini menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80, yang mengapresiasi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan atas kontribusinya memajukan sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso hadir menerima penghargaan.

Dia menyampaikan bahwa hal ini menjadi bukti nyata peran strategis Pertamina Patra Niaga sebagai penggerak utama rantai pasok energi sekaligus ujung tombak pelayanan publik di sektor hilir migas.

“Penghargaan ini tidak lepas dari dedikasi seluruh insan Pertamina Patra Niaga yang selalu siaga menghadirkan energi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sehingga ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga ketahanan energi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan energi terus hadir hingga pelosok negeri," jelas Budi.

Budi menambahkan, selain menjaga ketahanan energi di Indonesia, Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat transformasi bisnis melalui digitalisasi, dan pengembangan produk hijau.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emission 2060.(chi/jpnn)

PT Pertamina Patra Niaga kembali menegaskan kiprahnya dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  Pertamina  Penghargaan 
