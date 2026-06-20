Pertamina Patra Niaga Rangkul Difabel untuk Berkarya dan Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga merangkul kalangan disabilitas sebagai bagian dari denyut usahanya di sektor energi nasional.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program Community Involvement & Development (CID) yang dijalankan di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun menegaskan perusahaan tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga berkomitmen menciptakan ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

"Pertamina Patra Niaga hadir untuk semua kalangan. Melalui program CID, kami membuka peluang bagi teman-teman difabel untuk berkarya, meningkatkan kapasitas diri, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Roberth.

Salah satu program unggulan adalah PERINTIS (Pemberdayaan Inklusi Teman Istimewa) yang dijalankan Pertamina Patra Niaga Kilang Balongan melalui Kedai Kopi Teman Istimewa di Kabupaten Indramayu.

Sejak berdiri pada 2023, kedai yang dikelola langsung oleh teman-teman tuli tersebut telah memberikan manfaat kepada 155 penyandang tuli dan berhasil mencatatkan omzet hingga Rp300 juta sepanjang 2025.

Lebih dari sekadar tempat usaha, kedai ini menjadi simbol kemandirian dan bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya.

Komitmen dalam mendorong kemandirian penyandang disabilitas juga diwujudkan melalui Program Setara (Sinergi Kawan Inklusi) yang digagas oleh perusahaan afiliasi, PT Polytama Propindo sejak 2023.