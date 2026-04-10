JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih 8 PROPER Emas dan Hijau

Jumat, 10 April 2026 – 19:45 WIB
Pertamina Patra Niaga Regional JBB meraih 8 PROPER Emas dan Hijau yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup.

jpnn.com - JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) meraih satu penghargaan PROPER Emas dan tujuh PROPER Hijau dalam ajang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penghargaan PROPER Emas diraih melalui unit Integrated Terminal (IT) Jakarta lewat program KERAK TELOR atau Kerajinan Pangan Kelompok Transformasi Ekonomi Lokal Sunter. 

Sementara tujuh PROPER Hijau diperoleh unit operasi lain, yakni Soekarno Hatta Terminal & Hydrant Installation (SHAFTHI), Aviation Fuel Terminal (AFT) Husein, Fuel Terminal (FT) Cikampek, IT Balongan, FT Bandung, FT Tanjung Gerem, dan FT Tasikmalaya.

Penghargaan PROPER Emas diserahkan Menteri Lingkungan Hidup Hani Faisol Nurofiq kepada Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, pada Selasa, 7 April 2026, di Gedung Sasono, TMII, Jakarta.

"PROPER menjadi pendorong transformasi perusahaan agar tidak hanya taat terhadap regulasi, tetapi juga mampu melampaui standar melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi nyata kepada masyarakat," kata Menteri Hani Faisol dalam keterangannya dikutip Jumat (10/4).

Program Integrated Terminal (IT) Jakarta tercatat sebagai satu dari 39 perusahaan penerima PROPER Emas pada tahun ini, dari total 164 perusahaan yang masuk kategori kandidat emas.

"Penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menjalankan inovasi sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di berbagai wilayah operasi," kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Menurut dia, komitmen perusahaan tidak hanya menjaga ketahanan energi nasional, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sekitar wilayah operasional.

