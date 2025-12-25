Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Regional JBB Raih Penghargaan Pajak Terbesar

Kamis, 25 Desember 2025 – 17:55 WIB
Pertamina Patra Niaga Regional JBB meaih penghargaan pajak terbesar dari Gubernur Banten Andra Soni. Foto dok. Pertamina

jpnn.com, BANTEN - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) meraih penghargaan pajak terbesar dari gubernur Banten.

Ini berkat komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak provinsi Banten. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh gubernur Banten kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB yang diwakili Sales Area Manager (SAM) Retail Banten Agung Kaharesa Wijaya.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki kepatuhan dan kontribusi terbesar dalam pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) sebagai salah satu objek pajak daerah.

Gubernur Banten, Andra Soni menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak, khususnya pelaku usaha, yang telah menunjukkan kepatuhan dan komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

“Kontribusi pajak dari dunia usaha, termasuk Pertamina, sangat berarti bagi keberlanjutan pembangunan di Provinsi Banten,” ujar Soni dalam sambutannya pada acara Penganugerahan Patuh Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Banten Tahun 2025 dikutip Kamis (25/12).

Sales Area Manager Retail Banten Agung Kaharesa Wijaya yang mewakili PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB turut menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga kepatuhan dan meningkatkan kontribusi positif bagi daerah.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajiban secara taat dan bertanggung jawab. Pertamina berharap kontribusi ini dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Provinsi Banten,” ujarnya.

TAGS   Penghargaan  Pertamina Patra Niaga   Pertamina Patra Niaga Regional JBB  pajak  BBKB 
