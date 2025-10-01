Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Hadirkan 24 SPBU Hingga ke Pelosok 3T

Rabu, 01 Oktober 2025 – 03:06 WIB
Salah satu petugas SPBU saat mengisi BBM. Ilustrasi Foto: Dok Pertamina

jpnn.com, PALEMBANG - Program BBM Satu Harga milik Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mewujudkan harapan bagi masyarakat di pelosok untuk mendapatkan bahan bakar dengan harga yang sama seperti di kota besar.

Sebanyak 24 SPBU BBM Satu Harga telah hadir di wilayah Sumbagsel: 9 SPBU di Sumatera Selatan, 7 SPBU di Lampung, 2 SPBU di Jambi, 5 SPBU di Bengkulu, dan 1 SPBU di Bangka Belitung.

Kehadiran SPBU ini berarti masyarakat di daerah terpencil tidak lagi harus membeli BBM dengan harga berlipat ganda dari harga resmi.

Perjalanan menghadirkan energi ke pelosok tidaklah mudah. Ada mobil tangki yang menempuh ratusan kilometer melewati jalan berliku, ada pula kapal yang harus menyeberangi samudera berjam-jam lamanya.

Salah satu yang paling menantang adalah distribusi ke Pulau Enggano, Bengkulu Utara – pulau kecil di Samudera Hindia, berjarak 156 km dari Kota Bengkulu dengan waktu tempuh kapal minimal 12 jam.

Meski penuh tantangan, Pertamina memastikan BBM tetap sampai, agar masyarakat Enggano bisa menikmati energi yang sama dengan daerah lain.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan program ini bukan sekadar menyalurkan BBM, tetapi juga menghadirkan keadilan.

“Bagi warga di pelosok, harga BBM yang sama dengan kota besar membuat hidup mereka jauh lebih ringan. Petani bisa lebih mudah menggerakkan mesin, nelayan bisa melaut dengan biaya lebih terjangkau, anak-anak bisa belajar dengan cahaya listrik yang stabil. Energi ini membuat kehidupan mereka bergerak maju,” ungkap Rusminto.

Pertamina percaya Program BBM Satu Harga akan terus menjadi penggerak kehidupan di pelosok negeri, memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal.

TAGS   Pertamina  PT Pertamina Patra Niaga  SPBU  BBM  BBM Satu Harga 
