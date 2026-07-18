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JPNN.com - Ekonomi

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Terus Optimalkan Penyaluran BBM di SPBU Medan

Sabtu, 18 Juli 2026 – 21:20 WIB
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Terus Optimalkan Penyaluran BBM di SPBU Medan - JPNN.COM
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Medan mulai kembali normal seiring optimalisasi distribusi yang terus dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama seluruh pemangku kepentingan. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, MEDAN - Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan kondisi penyaluran BBM di Kota Medan dan sekitarnya terus menunjukkan perbaikan.

Berbagai upaya percepatan distribusi yang dilakukan secara intensif dalam beberapa hari terakhir berdampak pada semakin lancarnya pelayanan di SPBU.

Hingga hari ini, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Medan mulai kembali normal seiring optimalisasi distribusi yang terus dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan.

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Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan Pertamina terus mengoptimalkan seluruh rantai pasok energi guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Fahrougi mengungkapkan kondisi penyaluran BBM di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Antrean di sejumlah SPBU mulai kembali normal sebagai hasil dari berbagai upaya percepatan distribusi yang kami lakukan bersama seluruh pemangku kepentingan.

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"Kami akan terus mengoptimalkan operasional hingga pelayanan kepada masyarakat kembali normal sepenuhnya," ujar Fahrougi dalam keterangannya, Sabtu (18/7).

Untuk mempercepat pemulihan distribusi, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan Integrated Terminal Medan Group selama 24 jam, menambah armada mobil tangki melalui skema spot charter, memperkuat personel Awak Mobil Tangki (AMT), serta mengoptimalkan suplai dari Fuel Terminal Kisaran, Fuel Terminal Siantar, dan Integrated Terminal Lhokseumawe.

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Medan mulai kembali normal seiring optimalisasi distribusi BBM yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut

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TAGS   penyaluran BBM  SPBU  Medan  Pertamina Patra Niaga   Pertamina  BBM  distribusi bbm 
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