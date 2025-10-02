Close Banner Apps JPNN.com
Pertamina Patra Niaga RJBB Puji Polisi Ungkap Pengoplosan LPG di Tangerang

Kamis, 02 Oktober 2025 – 10:30 WIB
Pertamina Patra Niaga RJBB puji gerak cepat polisi dalam mengungkap pengoplosan LPG bersubsidi di Tangerang. Foto: Dokumentasi Pertamina Patra Niaga RJBB.

jpnn.com - JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (RJBB) mengapresiasi aparat Kepolisian Resor Metro Tangerang Kota yang bergerak cepat mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang disuntikkan ke dalam tabung elpiji nonsubsidi 12 kg.

Sales Branch Manager Agung Wijaya Wicaksono menyatakan dukungan penuh Pertamina terhadap penegakan hukum yang dilakukan Polres Metro Tangerang Kota.

Dia menambahkan pihaknya siap bersinergi dengan kepolisian untuk menghentikan praktik ilegal pengoplosan LPG.

“Kami siap bersinergi dan berkoordinasi agar praktik ilegal ini dapat dihentikan,” kata Agung, Kamis (2/10). 

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan praktik ilegal pengoplosan LPG di kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan dua pelaku.

“Semoga dengan penindakan ini, masyarakat merasa lebih aman dan nyaman menggunakan LPG Pertamina,” ujar Agung.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional JBB Susanto August Satria turut memuji langkah cepat Polres Metro Tangerang Kota dalam menindak penyalahgunaan LPG bersubsidi. 

“Kami akan memberikan sanksi tegas kepada lembaga penyalur jika terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini,” kata Satria.

Pertamina Patra Niaga RJBB mengapresisi polisi yang bergerak cepat mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi di Tangerang.

