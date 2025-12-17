Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Pertamina Patra Niaga Salurkan 360 Ton Elpiji via Laut untuk 10 Kabupaten/Kota di Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 – 10:12 WIB
Pertamina Patra Niaga melakukan pengiriman elpiji melalui jalur laut dengan menyeberangkan mobil tangki LPG (skid tank) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BANDA ACEH - Pola suplai dan distribusi energi mengalami tantangan akibat akses jalan yang terputus pascabencana melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga tetap berkomitmen menjaga pasokan energi, khususnya elpiji, meskipun hingga saat ini akses darat dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh masih dalam tahap perbaikan.

Sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi, Pertamina melakukan pengiriman elpiji melalui jalur laut dengan menyeberangkan mobil tangki LPG (skid tank) dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.

“Dalam kondisi pascabencana, Pertamina Patra Niaga melakukan pengiriman elpiji dari Lhokseumawe ke Banda Aceh melalui moda laut dengan menggunakan dua kapal yang membawa total 24 unit skid tank," kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Sunardi dalam keterangannya, dikutip Rabu (17/12).

Kedua kapal tersebut, yakni Kapal Wira Loewisa dan Kapal Aceh Hebat 2.

Sunardi menjelaskan Kapal Wira Loewisa mengangkut 16 unit skid tank dan Kapal Aceh Hebat 2 mengangkut 8 unit skid tank, sehingga total sebanyak 24 skid tank telah dikirimkan.

Setiap skid tank memiliki kapasitas muatan sekitar 15 metrik ton LPG.

TAGS   Pertamina Patra Niaga   Pertamina  elpiji  Aceh  mobil tangki  LPG  pascabencana 
