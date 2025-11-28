Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 28 November 2025 – 18:23 WIB
Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana di Sumatera - JPNN.COM
Tim Pertamina Peduli bergerak cepat hadir di lokasi membantu masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Sibolga pada Kamis (27/11). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, PADANG - Pertamina Patra Niaga melalui program Pertamina Peduli bergerak cepat memberikan dukungan kemanusiaan sejak Rabu (26/11) hingga hari ini (28/11) untuk Padang Pariaman, Sibolga–Tapanuli, Lhokseumawe, dan Aceh Utara.

Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan dan tetap aman serta terjangkau selama masa tanggap darurat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan kepedulian dan kesiapsiagaan merupakan bagian penting komitmen perusahaan.

Baca Juga:

“Pertamina Peduli hadir secepat mungkin memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi, termasuk akses LPG untuk dapur umum dan pelayanan masyarakat di posko. Kami ingin memberikan energi yang membantu mereka tetap kuat dan segera pulih,” ujar Roberth.

Pertamina bergerak cepat menyalurkan berbagai bentuk bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat di wilayah terdampak. Bantuan tersebut meliputi 1.660 kilogram beras, 774 kardus mie instan, 142 papan telur, 57 kardus minyak goreng, 40 tabung Bright Gas, serta 290 kardus air mineral.

Seluruh dukungan ini disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak di posko pengungsian untuk membantu masyarakat tetap dapat menjalani aktivitas harian secara layak selama masa pemulihan.

Baca Juga:

Distribusi bantuan terus dilakukan secara bertahap melalui skema kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPBD setempat, agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di berbagai titik bencana di Sumatera.

Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD untuk memastikan bantuan tiba di titik yang paling membutuhkan dan dapat mempercepat pemulihan warga.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina untuk hadir dalam setiap kondisi, memastikan kebutuhan energi tetap terjaga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Patra Niaga   Pertamina  korban bencana  Pertamina Peduli 
BERITA PERTAMINA PATRA NIAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp