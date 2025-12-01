Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Sediakan Layanan Telepon BBM untuk Penanganan Bencana Sumatra

Senin, 01 Desember 2025 – 21:11 WIB
Pertamina Patra Niaga menyiapkan nomor telepon khusus yang dapat dihubungi instansi/lembaga untuk penanganan bencana di Sumatra. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapsiagaan penuh dalam mendukung penanganan bencana alam yang melanda wilayah Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menyampaikan pihaknya terus bergerak cepat untuk memastikan suplai energi tetap terjaga di tengah upaya evakuasi dan pemulihan kondisi masyarakat.

Menurut Mars Ega, kehadiran energi menjadi sangat krusial dalam mendukung operasional penanggulangan bencana seperti transportasi logistik, evakuasi warga, serta layanan darurat lainnya.

Karena itu, ketersediaan BBM harus dipastikan aman dan bisa diakses secara cepat oleh pihak terkait di lapangan.

Untuk memastikan koordinasi kebutuhan BBM berjalan lebih responsif, Pertamina Patra Niaga menyiapkan nomor telepon khusus yang dapat dihubungi instansi/lembaga untuk penanganan bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar yang membutuhkan dukungan energi.

Nomor layanan tersebut adalah 0822-7692-9620.

Melalui layanan ini, Pertamina berharap distribusi energi dapat terus terjaga dan menjangkau seluruh titik terdampak secara tepat sasaran.

