Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Siapkan Tambahan Stok LPG di Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia

Kamis, 02 Oktober 2025 – 21:37 WIB
Pertamina Patra Niaga Siapkan Tambahan Stok LPG di Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi gas LPG 3 kilogram. Foto: Pertamina Patra Niaga.

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan LPG selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Mandalika.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menuturkan selain BBM dan Avtur, LPG menjadi energi penting yang menopang aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner yang ramai melayani wisatawan saat event berlangsung.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan stok LPG sebesar lebih dari 148.000 tabung selama periode penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Baca Juga:

Penambahan ini dilakukan melalui penguatan distribusi di SPBE, agen, dan pangkalan resmi Pertamina di wilayah NTB agar suplai ke masyarakat dan UMKM berjalan lancar.

Proyeksi kenaikan permintaan LPG terjadi karena tingginya aktivitas ekonomi di sekitar Mandalika selama periode event.

UMKM kuliner, yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan, diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan sehingga membutuhkan pasokan LPG yang terjamin.

Baca Juga:

“UMKM adalah tulang punggung aktivitas ekonomi di Mandalika, khususnya sektor kuliner. Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan tambahan pasokan LPG untuk memastikan pelaku usaha dapat terus beroperasi dengan ketersediaan LPG yang aman,” tutur Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung geliat ekonomi lokal," imbuhnya.

Proyeksi kenaikan permintaan LPG terjadi karena tingginya aktivitas ekonomi di sekitar Mandalika selama periode event.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Patra Niaga   Pertamina  LPG  Pertamina Grand Prix of Indonesia 
BERITA PERTAMINA PATRA NIAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp