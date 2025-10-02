Pertamina Patra Niaga Siapkan Tambahan Stok LPG di Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan LPG selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Mandalika.

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menuturkan selain BBM dan Avtur, LPG menjadi energi penting yang menopang aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya sektor kuliner yang ramai melayani wisatawan saat event berlangsung.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi, Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan stok LPG sebesar lebih dari 148.000 tabung selama periode penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Penambahan ini dilakukan melalui penguatan distribusi di SPBE, agen, dan pangkalan resmi Pertamina di wilayah NTB agar suplai ke masyarakat dan UMKM berjalan lancar.

Proyeksi kenaikan permintaan LPG terjadi karena tingginya aktivitas ekonomi di sekitar Mandalika selama periode event.

UMKM kuliner, yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan, diperkirakan akan mengalami lonjakan permintaan sehingga membutuhkan pasokan LPG yang terjamin.

“UMKM adalah tulang punggung aktivitas ekonomi di Mandalika, khususnya sektor kuliner. Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan tambahan pasokan LPG untuk memastikan pelaku usaha dapat terus beroperasi dengan ketersediaan LPG yang aman,” tutur Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus mendukung geliat ekonomi lokal," imbuhnya.