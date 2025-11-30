Close Banner Apps JPNN.com
Pertamina Patra Niaga Sumbagut: Distribusi BBM Aceh Dalam Pemulihan

Minggu, 30 November 2025 – 21:26 WIB
Pertamina Patra Niaga Sumbagut: Distribusi BBM Aceh Dalam Pemulihan
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengupayakan penyaluran BBM dan LPG tetap stabil di tengah kondisi banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menyampaikan perkembangan penyaluran BBM di wilayah Aceh, yang masih dalam tahap pemulihan akibat banjir dan longsor di sejumlah titik.

Kondisi akses jalan yang berubah-ubah serta mobilitas armada yang terbatas menjadi faktor yang memengaruhi kecepatan distribusi di beberapa lokasi.

Sejumlah wilayah yang terisolasi akibat bencana tetap dilayani kebutuhan BBM-nya melalui jalur distribusi alternatif, dengan suplai dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi akses mobil tangki.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat terdampak.

Saat ini juga terdapat beberapa armada mobil tangki yang masih terjebak di ruas jalan yang tergenang atau terputus.

Sementara armada lain yang dapat bergerak terus dimaksimalkan untuk menjaga suplai ke SPBU-SPBU prioritas.

Untuk masyarakat di sekitar lokasi terdampak bencana, pelayanan BBM terpantau tetap berjalan, termasuk melalui pola operasional 24 jam pada SPBU yang kondisi lingkungannya memungkinkan.

SPBU-SPBU dalam kota Banda Aceh maupun di wilayah yang tidak terdampak banjir juga tetap melayani 24 jam guna memenuhi kebutuhan harian warga.

Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh, BPBD, aparat keamanan, serta BPH Migas untuk memastikan layanan energi tetap berjalan.

