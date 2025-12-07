Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Patra Niaga Sumbagut Gelar Operasi Pasar Gas Elpiji di 4 Titik

Minggu, 07 Desember 2025 – 02:31 WIB
Elpiji 3 kg. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDA ACEH - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pemerintah Kota Banda Aceh menginisiasi operasi pasar gas elpiji bersubsidi dan non-subsidi di empat lokasi strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pasca-bencana, sekaligus memastikan ketersediaan dan harga terjangkau.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Sales Area Manager Retail Aceh, Misbah Bukhori mengatakan kegiatan operasi pasar ini tidak hanya menyediakan elpiji bersubsidi, tetapi juga non-subsidi, untuk memberikan pilihan bagi warga Kota Banda Aceh.

Operasi pasar ini menjadi respons cepat atas situasi darurat pasokan gas di wilayah tersebut.

Titik-titik distribusi meliputi Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Baiturrahman, dan Pasar Tani, dengan total 2.800 tabung.

Misbah menuturkan stok LPG aman, dan distribusi elpiji diupayakan merata di seluruh Kota Banda Aceh.

“Kami menghibau masyarakat untuk membeli elpiji sesuai kebutuhan agar bisa menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan. Insya-Allah dengan stok yang tersedia saat ini, distribusi elpiji di wilayah Kota Banda Aceh cukup. Kami juga akan distribusikan ke pangkalan-pangkalan resmi Pertamina di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar,” tuturnya.

Agar berjalan tertib Pemerintah kota Banda Aceh memberlakukan pembatasan pembelian satu tabung elpiji per kepala keluarga, untuk memastikan semua warga mendapatkan jatah.

Dalam Operasi pasar ini, harga gas elpiji bersibsidi ditetapkan sebesar Rp 18.000 per tabung.

