Pertamina Patra Niaga Tegaskan Dukung Penuh Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025

Selasa, 30 September 2025 – 18:37 WIB
Pertamina Patra Niaga mendukung penuh Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 yang siap digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3–5 Oktober. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, LOMBOK - Ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 siap digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 3–5 Oktober.

Memasuki tahun keempat penyelenggaraan, MotoGP Mandalika semakin mempertegas posisi Indonesia di peta sport tourism dunia.

Tidak hanya menghadirkan hiburan olahraga kelas internasional, ajang ini juga membawa dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang nyata bagi masyarakat setempat.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan penyelenggaraan MotoGP adalah bukti konkret sport tourism menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional.

“Empat tahun lalu saya diminta memastikan MotoGP dan Pertamina Grand Prix bisa berjalan dengan baik, dan hari ini saya melihat dampaknya semakin nyata," kata Erick Thohir dalam keterangannya, Selasa (30/9).

Dia mengungkapkan MotoGP bukan hanya olahraga, tetapi juga bagian dari nation branding Indonesia.

"Ajang ini menggerakkan pariwisata, membuka peluang ekonomi, sekaligus menjadi kebanggaan nasional. Dengan kontrak jangka panjang hingga 2031, kita harus memastikan grafiknya terus naik dan manfaatnya semakin luas bagi bangsa,” ujarnya.

Dukungan penuh juga datang dari Pertamina melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga.

Bagi Pertamina Patra Niaga menjadi bagian dari Pertamina Grand Prix of Indonesia selama empat tahun terakhir adalah sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan

