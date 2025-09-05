Pertamina Patra Niaga Tinjau Layanan SPBU MT Haryono di Momen Hari Pelanggan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Direksi Pertamina Patra Niaga bersama para pengamat energi meninjau layanan ke SPBU MT Haryono, Jakarta pada 4 September 2025 dalam momentum Hari Pelanggan Nasional.

Rangkaian kunjungan meliputi peninjauan uji tera kualitas dan kuantitas BBM, pengecekan fasilitas swapping station untuk kendaraan listrik, hingga program penukaran minyak jelantah melalui UCollect Box yang tersedia di SPBU.

Kunjungan juga disertai interaksi langsung dengan pelanggan berupa edukasi tentang safety saat berada di SPBU, semisal bagaimana perilaku yang aman saat mengisi bahan bakar agar tidak berisiko.

Tak hanya itu, rombongan turut menyapa langsung para pelanggan yang mengisi BBM di SPBU. Interaksi hangat ini menjadi wujud apresiasi sekaligus cara memaknai Hari Pelanggan Nasional 2025.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan kunjungan ini adalah bagian dari upaya menjaga kualitas layanan di SPBU.

“Hari ini kami hadir langsung di SPBU untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Kami juga didampingi para pengamat energi serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk melihat bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat. Kepercayaan publik adalah amanah besar yang harus terus kami jaga,” jelas Mars Ega dalam keterangan resminya, Jumat (5/9).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua YLKI Niti Emiliana mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang transparan dalam menunjukkan kualitas layanan.

Niti menilai Pertamina Patra Niaga pasti sudah memiliki standar pelayanan yang baik.