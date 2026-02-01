Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025 Banjir Hadiah, Pemenang Sudah Diumumkan

Minggu, 01 Februari 2026 – 16:04 WIB
Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025 Banjir Hadiah, Pemenang Sudah Diumumkan
Pertamina Patra Niaga melaksanakan pengundian Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025 di Kota Tegal, dalam rangkaian kegiatan MyPertamina Wikenfest. Foto dok Pertamina

jpnn.com, TEGAL - Pertamina Patra Niaga melaksanakan pengundian Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025 di Kota Tegal, dalam rangkaian kegiatan MyPertamina Wikenfest.

Program ini merupakan bentuk apresiasi Pertamina Patra Niaga kepada pelanggan setia MyPertamina yang telah mengumpulkan dan menukarkan poinnya sepanjang tahun.

Win Grand Prize MyPertamina Fair telah menjadi program apresiasi tahunan sejak pertama kali dilaksanakan pada 2020.

Dari tahun ke tahun, MyPertamina Fair secara konsisten menghadirkan beragam hadiah spesial sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas pelanggan, sekaligus mendorong pemanfaatan aplikasi MyPertamina dalam transaksi sehari-hari.

Hadiah utama dalam Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025 mencakup berbagai kategori, mulai dari Yamaha R25 Racing Blue, Vespa Primavera 150, paket liburan ke Asia, Babolat Lamborghini BL002 Black Padel Racket, iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, MacBook Air M4 13-inch, serta beragam hadiah lainnya seperti logam mulia, perangkat elektronik, free medical check-up, e-voucher MyPertamina, hingga free tiket di arena bermain dan rekreasi.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengatakan pengundian Win Grand Prize MyPertamina Fair merupakan bentuk apresiasi atas loyalitas konsumen yang telah menggunakan produk Pertamina sepanjang tahun.

“Alhamdulillah pengundian Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025 telah diselesaikan. Program MyPertamina Fair ini telah memasuki tahun keenam pelaksanaannya sebagai bentuk apresiasi Pertamina Patra Niaga atas dedikasi dan loyalitas konsumen yang selama ini setia menggunakan BBM Pertamina, khususnya Pertamax Series dan Dex Series,” ujar Eko.

Seiring dengan meningkatnya antusiasme pelanggan, terjadi juga pertumbuhan partisipan MyPertamina Fair.

Pengundian Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025 dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh para saksi untuk memastikan proses berjalan transparan.

