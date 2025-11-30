Pertamina Patra Niaga Upayakan Penyaluran BBM & LPG Tetap Stabil di Tengah Banjir-Longsor Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga melalui Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara terus memastikan penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sejak awal cuaca ekstrem dilaporkan, Pertamina Patra Niaga langsung menyiagakan tim darurat untuk menjaga pasokan energi tetap tersedia di seluruh titik pelayanan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan seluruh tim distribusi di lapangan terus bekerja menyesuaikan pola suplai dengan kondisi lapangan yang berubah sangat cepat.

“Kami memastikan masyarakat tetap dapat mengakses BBM. Meski banyak jalur yang terputus akibat banjir dan longsor, tim kami tetap bergerak mencari rute alternatif agar penyaluran tidak terhenti,” ujar Roberth.

Banjir tinggi, longsor, serta beberapa jembatan yang amblas menyebabkan sebagian akses utama belum bisa dilalui mobil tangki.

Sejumlah titik hanya bisa dilewati kendaraan kecil sehingga penyaluran BBM dan LPG harus diatur secara ketat.

Kondisi tersebut menuntut koordinasi intensif dengan BPBD, pemerintah daerah, dan aparat keamanan untuk membuka jalur evakuasi dan distribusi.

Di sektor suplai laut, kondisi juga sempat terpengaruh gelombang tinggi.