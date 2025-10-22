Pertamina Perkuat Ketahanan Pangan & Energi Lewat Program DEB di Desa Lebak Gede, Banten

jpnn.com, BANTEN - Pertamina terus berkomitmen dalam mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menghadirkan Desa Energi Berdikari (DEB) di Desa Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten.

Desa ini menghadirkan Kampung Iklim binaan Pertamina yang berhasil mengintegrasikan pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan energi hijau ramah lingkungan untuk mendukung pertanian berkelanjutan.

Dukungan Pertamina diwujudkan melalui pembangunan fasilitas greenhouse, pelatihan urban farming tanaman hidroponik, serta pemanfaatan energi terbarukan dengan hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 4,4 kWh.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan Pertamina memiliki banyak program kolaboratif dengan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan Desa Energi Berdikari.

Menurut Arya, program DEB merupakan langkah inisiatif untuk menumbuhkan ekonomi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi.

“Melalui program rumah hidroponik ini diharapkan dapat membantu ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat di lingkungan sekitar Desa Lebak Gede,” ujar Arya dalam kegiatan Management Walkthrough di Banten, Selasa, 21 Oktober 2025.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Wahid Sapa Ani Suparman menyampaikan kehadiran greenhouse di desanya memberikan dampak positif bagi produktivitas dan semangat warga.

“Tanaman tumbuh lebih sehat karena berada di lingkungan tertutup namun tetap mendapat sinar matahari. Para ibu juga semakin bersemangat setelah mendapat pelatihan urban farming hidroponik dari Pertamina,” kata Ani.