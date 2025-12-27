Pertamina Pulihkan 12 Sumur & Pasok Air Bersih untuk Sanitasi Masyarakat Aceh

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melakukan pemulihan 12 sumur warga di Aceh Tamiang.

Perusahaan lemigas pelat merah itu juga melakukan perbaikan fasilitas sanitasi air di sejumlah pusat layanan Kesehatan, serta tengah proses pengeboran 3 sumur bor baru di wilayah Aceh Tamiang.

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan ketersediaan air bersih menjadi salah satu prioritas karena menjadi kebutuhan dasar sehari-hari bagi masyarakat.

“Sampai saat ini masih banyak warga yang kesulitan memperoleh air layak konsumsi untuk kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga kami secara bertahap juga melakukan pengaktifan kembali sumur warga, agar akses air bersih mudah dijangkau,” kata Baron.

Program sanitasi air ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana.

Selain membantu penyediaan air bersih yang dikirim secara periodik selama masa fase transisi darurat, Pertamina juga berupaya melakukan pemulihan sumber air bersih serta perbaikan sanitasi air di wilayah terdampak pascabencana.

Berkolaborasi dengan Wanadri dan TNI, hingga Jumat (26/12), Pertamina berhasil reaktivasi 12 sumur yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, yakni 1 Sumur di Posko Pertamina Peduli di Kantor Disdukcapil Aceh Tamiang, 2 sumur di Desa Seumadam, 2 sumur di Desa Kejuruan Muda, 1 sumur di Karang Baru, 3 sumur di Desa Babo, 1 sumur di Desa Bandar Pusaka, dan 2 sumur di Kota Kualasimpang.

Pertamina melakukan perbaikan fasilitas sanitasi air di sejumlah pusat layanan Kesehatan seperti di RSUD Aceh Tamiang, Puskesmas Bandar Pusaka, Puskesmas Tamiang Hulu dan Puskesmas Rantau.