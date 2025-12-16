Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Raih Penghargaan Badan Publik Informatif 2025 dari Komisi Informasi Pusat

Selasa, 16 Desember 2025 – 10:56 WIB
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron (kanan) mewakili Pertamina menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kualifikasi Informatif yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat yang diselenggarakan di Birawa Assembly, Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin (15/12/2025). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meraih predikat Informatif dengan score 98,67 dan terbaik 5 besar kategori Badan Usaha Milik negara (BUMN) dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Penghargaan diterima Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025, di Jakarta, Senin (15/12).

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan apresiasi kepada Badan Publik yang konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan Pertamina terus berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan seluruh Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina.

Predikat informatif ini menjadi momentum kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Pertamina atas capaian terhadap serangkaian proses asesmen mulai dari kuesioner evaluasi diri hingga presentasi uji publik pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

“Capaian ini wujud dedikasi Pertamina untuk masyarakat dan negeri,” ucap Baron dalam keterangannya, Selasa (16/12).

Lebih lanjut Baron menyampaikan, peningkatan peringkat informatif Pertamina 2025 diikuti sederet karya inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi Pertamina.

Di antaranya, peningkatan sistem informasi melalui peluncuran wajah baru website Pertamina pada Juni 2025, peluncuran fitur website disabilitas pada September 2025 dan peluncuran Mobile Apps Layanan Informasi di Oktober 2025.

Pertamina meraih penghargaan Badan Publik Informatif 2025 dengan score 98.67 dan terbaik 5 besar kategori BUMN dari Komisi Informasi Pusat

