Pertamina Rekrut 1.552 Generasi Muda, Siapkan Talenta Energi Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menjaring sebanyak 1.552 generasi muda dengan memberikan peluang lapangan kerja untuk ditempatkan Pertamina Group di seluruh Indonesia.

Pertamina melalui Pertamina Corporate University menggelar pendidikan 1.552 peserta melalui Program Pre Employment Training (PET) untuk mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi calon pekerja (perwira) baru dari jalur fresh graduate sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan.



Program pendidikan calon Perwira Pertamina ini berlangsung sejak Februari hingga Oktober 2025 dengan tujuan memberikan pembekalan mendalam terkait arah bisnis dan nilai-nilai perusahaan, dan berlangsung di beberapa kota, salah satunya di Cirebon, Jawa Barat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pre Employment Training merupakan langkah strategis dalam membentuk Perwira Pertamina yang kompeten.

“Pertamina menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Melalui pelatihan ini, para pekerja baru tidak hanya memahami proses bisnis Pertamina dari hulu hingga hilir, tetapi juga peran Pertamina sebagai lokomotif energi berkelanjutan,” kata Fadjar dalam keterangannya, Sabtu (25/10).

Lebih lanjut Fadjar mengatakan, melalui kegiatan ini peserta juga mendapatkan kesempatan memahami proses bisnis setiap subholding Pertamina seperti Upstream, Refining & Petrochemical, Integrated Marine Logistics, Pertamina New & Renewable Energy, dan Gas.

Selain itu, peserta sebagai generasi masa depan energi, juga dibekali bijak bersosial media, Respectful Workplace, Career & Talent Management, serta menanamkan budaya komunikasi positif dan kepemimpinan yang inklusif.

“Pertamina ingin memastikan setiap Perwira memiliki semangat melayani energi untuk negeri dengan cara yang profesional, berakhlak, dan adaptif terhadap perubahan,” ujar Fadjar.

Fadjar menambahkan, pada kesempatan ini, peserta dibekali pengajar lintas fungsi seperti Corporate Communication, Human Capital, Internal Audit, Strategy & Investment, HSSE (Health Safety, Security, Environment) dan lintas fungsi lain yang mencerminkan semangat kolaborasi dalam menyiapkan talenta masa depan Pertamina.