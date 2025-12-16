Pertamina Retail Lakukan Serangkaian Aksi Sosial di Sumatera Barat

jpnn.com, PADANG - PT Pertamina Retail (PERTARE) bersama UPZ (BAZMA) Pertamina Retail menyalurkan bantuan sembako dan kebutuhan pokok bagi pekerja SPBU COCO dan masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Serta melaksanakan agenda berbagi kebaikan di panti asuhan di wilayah Sumatera Barat.

Direktur Komersial dan Operasi, Fedy Alberto bersama Dewan Komisaris PERTARE yang terdiri dari Komisaris Utama Lia Itok Garbianto, Komisaris Devi Taurisa, dan Komisaris Ginka Febriyanti Ginting, terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada pekerja SPBU COCO yang tetap bertugas selama masa bencana, serta masyarakat sekitar yang terdampak banjir.

Dalam kunjungan tersebut, penyaluran bantuan paket sembako bagi pekerja SPBU COCO dilaksanakan di SPBU COCO 11.251.502 Ulak Karang, Padang pada Jumat (12/12).

Sedangkan pemberian bantuan logistik untuk masyarakat diserahkan kepada Posko Pertamina Peduli pada hari yang sama untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak banjir.

“Melalui kunjungan ini, kami menyaksikan langsung bagaimana para pekerja di SPBU COCO tetap menunjukkan dedikasi dalam melayani masyarakat, meski berada dalam kondisi yang tidak mudah akibat banjir. Kami harap bantuan yang kami berikan kepada para pekerja dan masyarakat terdampak bencana dapat membantu mempercepat proses pemulihan pascabencana, sehingga aktivitas dapat segera kembali normal,” ujar Fedy.

Sebagai bagian dari rangkaian agenda kemanusiaan, jajaran Manajemen juga mengunjungi Panti Asuhan Saint Leo, Padang untuk memberikan bantuan berupa perlengkapan pendukung aktivitas harian panti, seperti printer, kursi, dan lemari.

Selain itu, PERTARE juga memberikan santunan kepada anak-anak panti sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anak.(chi/jpnn)