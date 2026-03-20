Pertamina Retail Wujudkan Mudik Aman, Nyaman & Menyenangkan di 6 Rest Area Jalur Tol

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Retail (PERTARE) sebagai operating arm dari PT Pertamina Patra Niaga menyiagakan Serambi MyPertamina, sebuah fasilitas gratis yang menghadirkan berbagai macam layanan untuk beristirahat.

Serambi MyPertamina menghadirkan beragam layanan yang bisa dimanfaatkan bagi pemudik, di antaranya Bright Barber untuk layanan potong rambut, Bright Skin Check by Kahf untuk pengecekan kondisi kulit, Mini Klinik untuk layanan kesehatan dasar, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta musholla untuk beribadah.

Selain itu, tersedia pula area hiburan berupa game konsol dan kids corner bagi anak-anak, serta Bright Store yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan sekaligus merchandise resmi MyPertamina seperti jas hujan, lunch box, diecast Rubicon, miniatur truk Pertamina, payung, bucket hat, groceries bag hingga car freshener yang dapat diperoleh melalui program penukaran poin MyPertamina.

Corporate Secretary PERTARE, Ardhi Widodo, mengatakan kehadiran Serambi MyPertamina merupakan dukungan dari Pertamina Group dalam memastikan pemudik dapat beristirahat dengan nyaman selama perjalanan.

“Kami memahami perjalanan mudik seringkali memakan waktu panjang dan berpotensi menyebabkan kelelahan. Maka dari itu, melalui Serambi MyPertamina kami ingin menyediakan ruang singgah yang nyaman agar para pemudik dapat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dengan aman untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman,” jelasnya.

Fasilitas Serambi MyPertamina ini dihadirkan untuk memberikan nilai tambah layanan bagi masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Adapun layanan Serambi MyPertamina dapat diakses pemudik di enam titik rest area Tol Trans Jawa, yaitu di Rest Area Tol Jakarta–Merak KM 43A, Rest Area Tol Jakarta–Cikampek KM 57A, Rest Area Tol Cipularang KM 88A, Rest Area Tol Pejagan–Pemalang KM 260B, Rest Area Tol Semarang–Batang KM 379A, serta Rest Area Tol Pandaan–Malang KM 66A.(chi/jpnn)