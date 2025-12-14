Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pertamina Salurkan Bantuan Air Bersih di Aceh, Sumut, dan Sumbar Lewat Posko Siaga

Minggu, 14 Desember 2025 – 23:18 WIB
Pertamina Salurkan Bantuan Air Bersih di Aceh, Sumut, dan Sumbar Lewat Posko Siaga
Pertamina bergerak cepat melalui pembentukan posko-posko siaga bencana di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, dapat terpenuhi. Foto: Dokumentasi Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra dan Aceh.

Melalui posko Pertamina Peduli dan penyaluran bantuan kebutuhan dasar, Pertamina memberikan bantuan akses air bersih bagi masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari respons cepat perusahaan untuk mendukung keselamatan dan kesehatan masyarakat pascabencana.

Dia menyampaikan Pertamina bergerak cepat melalui pembentukan posko-posko siaga bencana untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, dapat terpenuhi.

"Fokus utama kami adalah mendukung pemulihan kesehatan warga dan operasional fasilitas layanan publik di wilayah terdampak,” ujar Baron.

Di Aceh Tamiang, Baron mengatakan Pertamina secara rutin menyalurkan tiga unit truk air bersih per hari, masing-masing berkapasitas 7.000 liter, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Pertamina juga memberikan dukungan khusus kepada RSUD Aceh Tamiang dengan menyalurkan pasokan air bersih serta tiga unit toren berkapasitas 5.000 liter.

“Dukungan ini difokuskan pada rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi masyarakat akibat keluhan ISPA, gatal-gatal, dan demam pasca bencana,” terang Baron.

Pertamina bergerak cepat melalui pembentukan posko-posko siaga bencana untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, dapat terpenuhi

