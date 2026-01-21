Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pertamina Salurkan Hibah Teknologi Tepat Guna Senilai Rp 900 Juta ke Pelaku UMK

Rabu, 21 Januari 2026 – 06:53 WIB
Pertamina menyalurkan hibah teknologi tepat guna senilai Rp 900 juta untuk 100 pelaku UMK yang terdiri dari 25 Champion dan 75 Nominator program UMK Academy. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui program Pertamina UMK Academy menyalurkan hibah teknologi tepat guna senilai Rp 900 juta.

Teknologi tepat guna sebagai pendukung produksi ini dialokasikan untuk 100 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Para penerima manfaat terdiri dari 25 Champion dan 75 Nominator program UMK Academy.

Hal ini menjadi dukungan Pertamina dalam mendorong UMK naik kelas, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kemandirian usaha secara berkelanjutan.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhamad Baron menyampaikan Pertamina UMK Academy merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap agenda pembangunan nasional.

Program tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintah poin 3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur.

"Melalui pelatihan, pendampingan, dan hibah alat produksi yang tepat guna, kami berharap UMKM binaan dapat tumbuh lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” ujar Baron.

Dari total nilai hibah tersebut, sebanyak Rp 555 juta telah direalisasikan, sementara sisanya akan disalurkan dan dituntaskan pada Januari ini.

