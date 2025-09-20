Pertamina Sebut Tak Cari Keuntungan Saat Situasi Kelangkaan BBM di SPBU Swasta

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengeklaim bahwa pihaknya tidak mencari keuntungan atas situasi yang terjadi beberapa hari terakhir ini.

Beberapa waktu belakang, terjadi kelangkaan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell, VIVO, dan BP.

Tugas utama Pertamina, kata dia, saat ini meningkatkan lifting bersama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas lainnya.

“Pertamina juga tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini,” ucap Simon di Istana Negara, pada Jumat (19/9).

“Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat tentunya mandat untuk ketahanan energi,” kata dia.

Terkait mekanisme bisnis antara Pertamina dan SPBU swasta, Simon menegaskan bahwa seluruh proses akan dilakukan secara terbuka.

Simon juga memastikan bahwa Pertamina tidak memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan, melainkan menjalankan mandat utama menjaga ketahanan energi.

“Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi kan. Jadi, kami harapkan harga ke konsumen tidak berubah,” tambahnya.