Pertamina SMEXPO 2025 Resmi Dibuka, Wujudkan Kolaborasi untuk UMKM Naik Kelas

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - PT Pertamina (Persero) membuka secara resmi Pameran UMKM Nasional, Pertamina SMEXPO (Small Medium Enterprise Expo) 2025.

Pameran produk lokal berkualitas yang melibatkan 51 UMKM binaan ini akan berlangsung di Mall Bintaro Jaya Xchange II, Tangerang Selatan pada 25 – 30 November 2025.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kolaborasi antara korporasi, pemerintah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong pemberdayaan UMKM agar lebih berdaya dan berdaya saing tinggi, serta meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan Pertamina menjadi salah satu BUMN yang mendukung UMKM untuk lebih berdaya.

Dia mengapresiasi konsistensi Pertamina sejak 2020 dalam menyelenggarakan program Pertamina SMEXPO sebagai salah satu upaya nyata pemberdayaan UMKM.

"Kolaborasi antara korporasi besar seperti Pertamina dengan pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional dan membuat produk lokal makin vokal di kancah global," kata Menteri Maman Abdurrahman pada Pembukaan pameran UMKM nasional Pertamina SMEXPO di Tangerang Selatan, Selasa 25 November 2025.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menambahkan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

Sebagai BUMN, Pertamina berkomitmen penuh melakukan pembinaan UMKM sebagai implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.