Pertamina SMEXPO Hidupkan Perekonomi Rakyat di Plaza Ngasem

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pertamina melalui Pertamina Foundation menggelar Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2025 pada 26-28 September 2025 di Plaza Ngasem, Yogyakarta.

Pertamina SMEXPO mengusung tema ‘Lokal jadi VOKAL’, yang menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas UMKM, sehingga mereka lebih dikenal, diakui dan berdaya saing tinggi di lingkup nasional maupun global.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menambahkan, melalui SMEXPO, Pertamina konsisten menghadirkan wadah pengembangan UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat industri kreatif di Indonesia.

“Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah poin ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,” jelas Fadjar.

SMEXPO Regional Yogyakarta menampilkan UMKM binaan Pertamina dari program PFpreneur, UMK Academy, dan Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT).

Selain itu, acara ini juga menghadirkan 35 UMKM kerajinan, fesyen, dan kuliner binaan untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

“Plaza Ngasem memiliki sejarah panjang sebagai pusat aktivitas warga. Kehadiran Pertamina SMEXPO di sini memberi semangat baru, menghidupkan perekonomian rakyat, sekaligus menegaskan komitmen Yogyakarta dalam mengembangkan UMKM,” ungkap Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan.

Rangkaian Pertamina SMEXPO 2025 diawali dengan Kick Off SMEXPO Merah Putih di Grha Pertamina Jakarta pada 11–15 Agustus 2025, dilanjutkan roadshow SMEXPO Regional di Yogyakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, dan Jakarta sepanjang Agustus–Oktober 2025, dan ditutup dengan Puncak SMEXPO Nasional di Tangerang pada November 2025.(jpnn)