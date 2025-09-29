Pertamina SMEXPO Yogyakarta 2025 Catatkan Nilai Transaksi Fantastis

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation sukses menggelar SMEXPO Regional Yogyakarta 2025 di Plaza Ngasem, Yogyakarta pada 26–28 September 2025.

Acara itu melibatkan 35 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Pertamina dan berhasil mencatatkan transaksi lebih dari Rp 2 miliar dari penjualan ritel maupun business-to-business (B2B).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, Pertamina SMEXPO merupakan wujud nyata komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM naik kelas hingga mampu menembus pasar internasional.

“Pertamina terus menghadirkan ruang bagi UMKM untuk berkembang, termasuk melalui ajang SMEXPO ini. Capaian transaksi lebih dari Rp2 miliar dan keterlibatan buyer dari mancanegara membuktikan bahwa UMKM binaan Pertamina memiliki daya saing global,” kata Fadjar.

Sebanyak 35 UMKM binaan Pertamina ambil bagian dalam pameran ini dan berhasil menembus pasar internasional.

Buyer B2B antara lain berasal dari Turki, Prancis, Jepang, Portugal, dan London, sementara buyer domestik mencakup pelaku usaha hotel serta pengusaha batik.

Pada acara ini, juga dilakukan penguatan temu bisnis, yakni inisiatif untuk mendorong keberlanjutan pelaku usaha lokal mendapatkan komitmen penjualan jangka panjang, sekaligus memperluas jejaring bisnis baik di dalam maupun luar negeri.

Novita pemilik Agrominafiber misalnya, mendapatkan komitmen transaksi lebih dari Rp600 juta untuk produk kerajinan berbahan serat pisang dari buyer asal London.