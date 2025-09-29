Pertamina SMEXPO Yogyakarta 2025 Jadi Magnet Buyer Global, Transaksi Capai Rp2 Miliar

jpnn.com, YOGYAKARTA - Pertamina Foundation sukses menggelar SMEXPO Regional Yogyakarta 2025 di Plaza Ngasem, Yogyakarta pada 26–28 September 2025.

Acara ini melibatkan 35 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Pertamina dan berhasil mencatatkan transaksi lebih dari Rp2 miliar dari penjualan ritel maupun business-to-business (B2B).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina SMEXPO merupakan wujud nyata komitmen perseroan dalam mendorong UMKM naik kelas hingga mampu menembus pasar internasional.

“Pertamina terus menghadirkan ruang bagi UMKM untuk berkembang, termasuk melalui ajang SMEXPO ini. Capaian transaksi lebih dari Rp2 miliar dan keterlibatan buyer dari mancanegara membuktikan bahwa UMKM binaan Pertamina memiliki daya saing global,” ujar Fadjar.

Sebanyak 35 UMKM binaan Pertamina ambil bagian dalam pameran ini dan berhasil menembus pasar internasional.

Buyer B2B antara lain berasal dari Turki, Prancis, Jepang, Portugal, dan London, sementara buyer domestik mencakup pelaku usaha hotel serta pengusaha batik.

Pada acara ini, juga dilakukan penguatan temu bisnis, yakni inisiatif untuk mendorong keberlanjutan pelaku usaha lokal mendapatkan komitmen penjualan jangka panjang, sekaligus memperluas jejaring bisnis baik di dalam maupun luar negeri.

President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari mengatakan capaian SMEXPO Yogyakarta tidak lepas dari program pembinaan UMKM yang rutin dilakukan setiap tahunnya oleh Pertamina