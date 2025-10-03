Pertamina Suguhkan Banyak Keseruan untuk Penonton MotoGP Mandalika 2025

jpnn.com, LOMBOK - MotoGP Indonesia 2025 semakin semarak dengan hadirnya berbagai brand unggulan Pertamina.

Adapun sejumlah brand yang dihadirkan mulai dari gerai Bright Store, official booth MyPertamina, hingga booth UMKM menjadikan ajang ini bukan sekadar tontonan, melainkan pesta rakyat penuh warna.

Pertama, kehadiran Bright Store Pertamina menjadi salah satu magnet utama. Berbagai kostum dan merchandise resmi MotoGP ditawarkan di sini, dan langsung diserbu wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin melengkapi pengalaman menonton balapan dengan atribut kebanggaan mereka.

Tak jauh dari Gate Hijau, berdiri Museum Mandalika yang kini menjadi ikon baru kawasan sirkuit.

Museum ini memadukan edukasi otomotif, pengalaman interaktif, serta budaya lokal Lombok, mulai dari zona garasi MotoGP, simulator balap, hingga koleksi khas VR46, pengunjung bisa merasakan atmosfer balap kelas dunia sekaligus mengenal kekayaan tradisi Lombok.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan berbagai aktivasi Pertamina di Mandalika dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbeda bagi seluruh penonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025.

“Pertamina ingin menjadikan ajang ini sebagai sarana kolaborasi yang memberi manfaat luas. Dari promosi UMKM, pengenalan budaya lokal, hingga digitalisasi layanan melalui MyPertamina, semua ini adalah wujud komitmen Pertamina menghadirkan energi yang menggerakkan masyarakat,” ujar Fadjar.

Selain itu, bagi yang ingin mencicipi nuansa lokal, tersedia booth UMKM yang tersebar di sekitar panggung utama. Di sini, pengunjung bisa menemukan aneka kuliner khas, minuman segar, hingga kerajinan tangan asli Lombok.