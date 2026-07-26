Pertamina Tambah 292 Ton LPG 3 Kg di Majalengka dan Subang, Pasokan Dijamin Aman

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyalurkan tambahan pasokan atau extra dropping LPG subsidi 3 kilogram (Kg) sebanyak lebih dari 292 metrik ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang, Jawa Barat.

"Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan stok LPG 3 Kg di tengah meningkatnya permintaan masyarakat sekaligus memastikan distribusi energi bersubsidi tetap berjalan lancer," kata Pjs. Area Manager Communications, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga, Reno Fri Daryanto dalam keterangannya dikutip Minggu (26/7).

Total tambahan pasokan tersebut terdiri dari 154 metrik ton untuk Kabupaten Majalengka dan 138 metrik ton untuk Kabupaten Subang.

Untuk wilayah Majalengka, tambahan alokasi mencakup 55 metrik ton yang disalurkan selama periode 23–31 Juli 2026. Sementara itu, sebanyak 99 metrik ton lainnya akan didistribusikan secara bertahap sepanjang Agustus 2026.

Sementara, di Kabupaten Subang, Pertamina menyalurkan tambahan sebanyak 138 metrik ton pada periode 20–30 Juli 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 75 persen dari alokasi harian LPG 3 Kg di wilayah tersebut.

Dia mengatakan penambahan alokasi ini merupakan langkah antisipatif untuk menjaga pasokan LPG subsidi agar tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak. Pertamina berkomitmen memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh LPG 3 Kg dengan mudah sesuai peruntukannya.

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"Melalui penambahan alokasi extra dropping ini, kami berupaya menjaga keandalan pasokan agar distribusi tetap lancar dan kebutuhan masyarakat di Majalengka maupun Subang dapat terpenuhi," ujarnya.

Menurut Reno, Pertamina juga terus melakukan pemantauan secara intensif bersama pemerintah daerah, Hiswana Migas, agen, hingga pangkalan LPG guna memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran serta stok tetap aman di wilayah yang mengalami lonjakan kebutuhan.