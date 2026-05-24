Pertamina Tegaskan Isu Larangan Pertalite untuk Merek Kendaraan Tertentu Hoaks

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menanggapi beredarnya informasi di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini belum ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," ujar Roberth.

Dia mengimbau kepada masyarajat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Dia menyebut Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah.

"Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan.” tambahnya.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Raih Digital Innovation Awards 2026

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal.

Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.