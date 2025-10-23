Pertamina Tegaskan Komitmen Memperkuat Kedaulatan Energi Lewat Transformasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kedaulatan energi melalui pemanfaatan teknologi digital di seluruh lini bisnisnya.

Teknologi digital menjadi bagian penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keandalan distribusi energi nasional.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyampaikan hal tersebut dalam sesi panel 'Membangun Ekosistem Digital Lintas Industri' pada ajang Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu 22 Oktober 2025.

“Semua pergerakan energi di darat, laut, dan udara kami kendalikan secara real-time dari pusat komando digital Pertamina. Teknologi ini memastikan energi tersalurkan tepat waktu dan akurat ke seluruh pelosok negeri,” jelas Arya dalam keterangannya, Kamis (23/10).

Arya mengungkapkan transformasi digital membantu Pertamina mengelola pasokan energi dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat hubungan dengan publik melalui komunikasi yang adaptif.

Pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya berdampak untuk efisiensi operasional dan biaya, namun mendukung Pertamina dalam menghadapi perubahan lanskap komunikasi di era digital.

Arya mengakui tantangan komunikasi masa kini membutuhkan pendekatan berbeda dari sebelumnya.

“Saat ini diperlukan kolaborasi lintas industri, termasuk dengan media mainstream, agar arus informasi bisa dikelola dengan cepat dan akurat. Dukungan dari media arus utama diperlukan, supaya pesan yang disampaikan industri tetap berimbang dan kredibel,” jelasnya.