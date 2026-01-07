Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Temukan Sumur Minyak Baru

Rabu, 07 Januari 2026 – 11:05 WIB
Pertamina Temukan Sumur Minyak Baru - JPNN.COM
Ilustrasi kilang minyak milik Pertamina. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina EP (PEP) Adera Field menemukan sumur minyak baru, yakni sumur ABB-143 (U1), dengan potensi hingga 3.442 barel minyak.

“Sumur ABB-143 (U1) diharapkan memberi tambahan produksi harian sekitar 458 barel minyak per hari pada operasi tertentu, dengan estimasi total potensi perolehan minyak (Estimated Ultimate Recovery/EUR) sekitar 750 ribu barel minyak berdasarkan perbandingan dengan sumur referensi,” ujar General Manager Pertamina EP Zona 4 Djudjuwanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sumur referensi adalah sumur yang lebih dulu berproduksi di area dan lapisan batuan yang sama.

Baca Juga:

Sumur ini menjadi acuan untuk memperkirakan potensi produksi minyak dari sebuah sumur yang baru saja ditemukan.

Angka produksi diperoleh berdasarkan pengujian dengan durasi dua jam pada 30 Desember 2025 pukul 14.30–16.30 WIB.

Pengujian berdurasi dua jam ini dinilai lebih merepresentasikan kondisi aliran yang stabil.

Baca Juga:

Data hasil pengujian ini menjadi dasar pengelolaan reservoir yang baik (good reservoir management) guna menjaga keberlanjutan (sustainability) produksi serta memperoleh perolehan minyak (recovery) yang optimal.

Djudjuwanto juga menyampaikan penemuan sumur minyak baru ini merupakan hasil dari integrasi data seismik 3D Abab yang diakuisisi pada tahun 2023.

PT Pertamina EP (PEP) Adera Field menemukan sumur minyak baru, yakni sumur ABB-143 (U1), dengan potensi hingga 3.442 barel minyak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  migas  sumur minyak  minyak dan gas  kilang minyak 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp