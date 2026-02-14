Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Terus Meningkatkan Layanan Energi Kepada Masyarakat

Sabtu, 14 Februari 2026 – 17:24 WIB
Pertamina Terus Meningkatkan Layanan Energi Kepada Masyarakat
Gedung Pertamina. Iliustrasi. Foto: dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menuturkan perseroan terus meningkatkan layanan energi kepada masyarakat, termasuk melalui penguatan struktur bisnis.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah integrasi bisnis hilir melalui pembentukan Subholding Downstream guna memperkuat rantai pasok, meningkatkan efisiensi, serta memastikan ketahanan operasional jangka panjang.

“Melalui dukungan berbagai pihak dan setelah melalui pertimbangan yang matang, kami melakukan integrasi bisnis hilir melalui Subholding Downstream untuk memperkuat sistem distribusi energi nasional,” ujar Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (11/2).

RDP juga membahas peran Pertamina dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi di Sumatra serta partisipasi dalam Program Koperasi Desa Merah Putih.

Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem distribusi energi di desa dan memastikan akses energi yang merata.

“Pertamina melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar program berjalan tertib, tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tambah Simon.

Wakil Ketua Komisi VI DPRI Andre Rosiade mengapresiasi gerak cepat Pertamina dalam menangani penyaluran energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Saya ucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara. Saya merasakan betul, pengiriman BBM direspon dengan cepat oleh Pertamina. Pertamina merupakan salah satu BUMN yang responsif,” puji Andre.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

