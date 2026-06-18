Pertamina Terus Tingkatkan Kenyamanan dan Kualitas Layanan di SPBU

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, mulai dari pembenahan fasilitas SPBU, penguatan pengawasan kualitas BBM, hingga peningkatan kenyamanan pelanggan.

Berkaitan dengan informasi yang beredar mengenai harga BBM nonsubsidi, Pertamina menegaskan penetapan harga dilakukan sesuai formula yang ditetapkan Pemerintah dan mengikuti perkembangan harga pasar.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan peningkatan kualitas layanan dan produk menjadi komitmen perusahaan untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

"Kami terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin baik bagi masyarakat. Melalui program Retail Make Over (RMO), kami meningkatkan fasilitas SPBU agar lebih nyaman dan modern," ungkapnya.

"Kami juga memastikan kualitas produk tetap terjaga sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman," sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, sejak 2023 Pertamina melakukan Retail Make Over (RMO) di 1.920 SPBU di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini menghadirkan pembaruan fasilitas dan peningkatan kenyamanan layanan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan.

Selain peningkatan layanan, Pertamina Patra Niaga juga memastikan kualitas Pertamax tetap sesuai spesifikasi yang ditetapkan Pemerintah, yakni memiliki Research Octane Number (RON) 92.