Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pertamina Tingkatkan Edukasi Keberlanjutan Energi Nasional Lewat Program TJSL

Rabu, 05 November 2025 – 10:29 WIB
Pertamina Tingkatkan Edukasi Keberlanjutan Energi Nasional Lewat Program TJSL - JPNN.COM
Pertamina terus berupaya meningkatkan edukasi literasi kepada publik mengenai peran perseroan, salah satunya keberlanjutan energi nasional lewat program TJSL. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) terus berupaya meningkatkan edukasi literasi kepada publik mengenai peran perseroan, salah satunya keberlanjutan energi nasional.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan pentingnya memahami konsep keberlanjutan atau sustainability secara menyeluruh dan terintegrasi.

Menurut Arya, keberlanjutan bukan hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan sosial yang saling berkaitan.

Baca Juga:

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina memiliki mandat besar untuk menyediakan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Karena itu, pendekatan keberlanjutan di Pertamina perlu dilihat dari sisi yang holistik, baik secara bisnis maupun tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

“Melalui strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy), Pertamina menjaga keseimbangan bisnis antara optimalisasi bisnis eksisting sebagai langkah utama dalam memperkuat ketahanan energi nasional, dengan pengembangan bisnis rendah karbon yang menjadi prioritas dalam menjawab tantangan transisi energi global,” jelas Arya dalam keterangannya, Rabu (5/11).

Baca Juga:

Selain dari sisi bisnis, Arya juga menyoroti berbagai inisiatif sosial dan lingkungan yang telah dijalankan Pertamina melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Salah satu program unggulan adalah Desa Energi Berdikari (DEB) yang terbukti memberikan dampak berganda (multiplier effect) ke masyarakat.

Pertamina terus berupaya meningkatkan edukasi literasi kepada publik mengenai peran perseroan, salah satunya keberlanjutan energi nasional lewat program TJSL

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  keberlanjutan  edukasi  program TJSL  Arya Dwi Paramita  energi  ketahanan energi 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp